İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy ve Maltepe'nin ardından İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin Yeni Parti'ye geçtiğini açıkladı.
- Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi Yeni Parti'ye geçti.
- İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ilçe belediyesi sayısı 6'ya yükseldi.
- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.
İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altındaki belediyelerde yeni bir siyasi gelişme yaşandı. Kadıköy ve Maltepe belediyelerinin ardından kentteki 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti bünyesine katıldı.
4 BELEDİYE YENİ PARTİ'YE KATILDI
Açıklamayı yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu. Çelik söz konusu belediye başkanlarına teşekkür etti.
İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ
Son katılımlarla birlikte İstanbul genelinde Yeni Parti'ye geçen ilçe belediyesi sayısı 6'ya yükselmiş oldu. İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.