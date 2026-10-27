Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy ve Maltepe'nin ardından İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin Yeni Parti'ye geçtiğini açıkladı.

  • Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi Yeni Parti'ye geçti.
  • İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ilçe belediyesi sayısı 6'ya yükseldi.
  • Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altındaki belediyelerde yeni bir siyasi gelişme yaşandı. Kadıköy ve Maltepe belediyelerinin ardından kentteki 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti bünyesine katıldı.

4 BELEDİYE YENİ PARTİ'YE KATILDI

Açıklamayı yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu. Çelik söz konusu belediye başkanlarına teşekkür etti.

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Son katılımlarla birlikte İstanbul genelinde Yeni Parti'ye geçen ilçe belediyesi sayısı 6'ya yükselmiş oldu. İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFuat Keleş:

Ne yaparsanız yapın 50+1’i bulmak için CHP’ye muhtaçsınız o kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerhanrifat7753:

Birkaç güne kalmaz şafak operasyonu yapılır size de...Nasılsa oy ile belediye alma dönemi bitti...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Süleymancılar'ın liderinin ölümünde doktor konuştu: Alihan Kuriş gibi kişiler...

Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu

Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında

Korku dolu anlar kamerada
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın

Efsane isim derbi sonrası patladı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın
Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu