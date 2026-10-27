İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti

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İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altındaki belediyelerde yeni bir siyasi gelişme yaşandı. Kadıköy ve Maltepe belediyelerinin ardından kentteki 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti bünyesine katıldı.

4 BELEDİYE YENİ PARTİ'YE KATILDI

Açıklamayı yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu. Çelik söz konusu belediye başkanlarına teşekkür etti.

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Son katılımlarla birlikte İstanbul genelinde Yeni Parti'ye geçen ilçe belediyesi sayısı 6'ya yükselmiş oldu. İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.