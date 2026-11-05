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Büyükçekmece'de okul servisi şoförünü bıçaklayan motosiklet sürücüsü aranıyor

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Büyükçekmece'de trafik tartışmasında motosiklet sürücüsü, okul servisi şoförünü sol kolundan ve bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırı anının servis aracı kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de trafikte çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü, okul servisi şoförünü bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Muratçeşme Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yolun açılmasını bekleyen okul servisi şoförü Ömür K'nin kullandığı araca, arkadan gelen motosiklet sürücüsü üç kez yumruk attı.

Motosikletinden inerek servis aracının yanına giden sürücü, aracın kapısını açıp tartıştığı şoförü sol kolundan ve bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, servis aracının içindeki kamerayla kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün araca yaklaşması, taraflar arasında yaşanan tartışma ve sürücünün servis şoförünü bıçaklaması yer alıyor.

Kaynak: AA
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