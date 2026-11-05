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Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

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Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı Haber Videosunu İzle
Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı
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Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde salı günü servis minibüsü şoförü Ömür Küçük, yol verme yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Olay anı araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan saldırgan için polis arama başlattı, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

  • Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde servis minibüsü şoförü Ömür Küçük, yol verme tartışması sonrası motosiklet sürücüsü tarafından 3 yerinden bıçaklandı.
  • Saldırgan olay yerinden kaçtı; polis motosikleti yediemin otoparkına çekti ve şüpheliyi arama çalışması başlattı.
  • Olay anı araç içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de bir servis minibüsü şoförü, evinin sokağında tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Olay sonrası motosikletli kaçtı.

YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNDÜ

Olay geçtiğimiz salı günü Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömür Küçük isimli servis minibüsü şoförü, yol verme meselesi yüzünden sokağında bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Çıkan tartışma sonucu küfürler ettiği iddia edilen motosiklet sürücüsü Ömür Küçük'ü bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri motoru yediemin otoparkına çekti. Polis ekipleri şahsı arama çalışması başlattı.

ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan sürücü Küçük, "Evime geldiğim sırada sokak kapalıydı. Sonra yolu kapatan aracın evime misafir olarak geldiğini düşünüp eşimi aradım. Misafir yolu açmak için aşağıya geldi. O sırada aracıma birisi yumrukla vurdu. 'Baba yolu aç geri al' dedi. Kardeşim görmüyor musun yol kapalı dedim. O da bana 'yağmur yağıyor görmüyor musun ıslanıyorum' dedi. Daha sonra bana ' gevşek gevşek konuşma kendini bana vurdurma' dedi. Burası dağ başı mı dedim, o ise bana küfürler etti. Araçtan indirmek istedi baskı kurdu. Kapıya kadar geldi elinde bıçak olduğunu görmedim. Çok yaklaştı bana. Benden uzaklaş dedim ittim ittirdiğim sırada bıçak olduğunu fark etmedim. Geri çekildiğim sırada sol bacağımdan 2 bıçak darbesi aldım. Yan koltuğa attım ondan uzaklaşmak için. Plakası kimliği belli dün karakola gittim hala firar olarak gözüküyor. Dün karakola gittim sokağa bilmediğim araçlar geliyor dedim geldiğinde arayın dediler" diye konuştu.

Yaşanan olay anı araç içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, servis şoförünün bıçaklandığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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