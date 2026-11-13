Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönemin tanınan manken ve sunucularından İpek Tanrıyar, hastaneden yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, “Emeklilerin buluşma yeri” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına Barış Manço'nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönemin tanınan manken ve sunucularından İpek Tanrıyar, hastaneden yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, “Emeklilerin buluşma yeri” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına Barış Manço'nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

HASTANEDE ESPRİLİ BULUŞMA

Eski manken İpek Tanrıyar, hastanede iki kişiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gülümseyerek objektife poz veren Tanrıyar, paylaşımına “Emeklilerin buluşma yeri” yazdı.

Fotoğrafta Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin konumunu da etiketleyen Tanrıyar'ın neşeli hali dikkat çekti.

BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKISINI EKLEDİ

Tanrıyar'ın paylaşımındaki bir diğer ayrıntı ise seçtiği şarkı oldu. Ünlü isim, hastane fotoğrafına Barış Manço'nun sevilen eserlerinden “Nane Limon Kabuğu”nu ekleyerek paylaşımının esprili havasını pekiştirdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri

Türkiye, vatan evlatlarını kaybetti! İşte şehitlerimizin isimleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor

Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor