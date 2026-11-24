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BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın giriş katındaki elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Binanın giriş katındaki elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı