Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Ö.G., Büyükçekmece'de operasyonla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve cinsel istismar ile başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., Büyükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, "cinsel istismar" ve "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" gibi suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G.'nin izini tespit etti. Ö.G.'nin ayrıca Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Ekipler, Büyükçekmece'de düzenledikleri operasyonla Ö.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.G., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
İzmir'de emekli astsubay iki kardeş arasında kanlı kavga! Ağabey, kardeşini caddede tabancayla vurdu

İki emekli astsubay kardeş tartıştı! Ağabey tetiği çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Bu halde bulundular! Sınırı da kaçak geçmişler
Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti

Fenerbahçe'ye mesajı yolladı: Dünyanın en iyi...