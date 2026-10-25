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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta 3 maçla tamamlandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8'inci haftası oynanan 3 maçla sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Cedi Osman Basketbol'a 79-89, Konya Büyükşehir Belediyespor Göztepe ISONEM'e 88-90 yenilirken Darüşşafaka Büyükçekmece Basketbol'u 90-85 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8'inci haftası oynanan 3 maçla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Cedi Osman Basketbol: 79-89

Konya Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ISONEM: 88-90

Darüşşafaka- Büyükçekmece Basketbol: 90-85

Kaynak: AA
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