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İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Büyükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı dükkanları ise su bastı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı