İstanbul Büyükçekmece'de sağanak yolları göle çevirip araçları zorladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde yer yer etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki yollar göle döndü ve araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı dükkanları ise su bastı.
İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Büyükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı dükkanları ise su bastı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı