Büyükçekmece'de eğitim uçağı pistten çıktı, pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Olayda yaralanan olmazken pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan Hezerfen Havalimanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir eğitim uçağı iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak toprak alana girdi. Yaşanan kazada pilot uçağı emniyetli bir şekilde durdururken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı öğrenildi. Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı