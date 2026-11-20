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Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıların ardından gün boyunca lodos etkili oldu. Dev dalgaların vurduğu Büyükçekmece kıyıları havadan görüntülendi.

İstanbul için yapılan son uyarıların ardından gece saatlerinde itibaren lodos etkili olmaya başlamıştı. Lodos'un vurduğu Büyükçekmece'de kıyıya ulaşan dev dalgalar havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşların video ve fotoğraf çekmek için kıyılara kadar yanaştı görüldü. Öte yandan havadan kaydedilen görüntüler nefes kesen anları da sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı