Lodosun vurduğu Büyükçekmece kıyılarında dev dalgalar havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji'nin son uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Büyükçekmece kıyılarını vurdu. Kıyıya ulaşan dev dalgalar havadan görüntülenirken bazı vatandaşların video ve fotoğraf çekmek için kıyıya yaklaştığı görüldü.
Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıların ardından gün boyunca lodos etkili oldu. Dev dalgaların vurduğu Büyükçekmece kıyıları havadan görüntülendi.
İstanbul için yapılan son uyarıların ardından gece saatlerinde itibaren lodos etkili olmaya başlamıştı. Lodos'un vurduğu Büyükçekmece'de kıyıya ulaşan dev dalgalar havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşların video ve fotoğraf çekmek için kıyılara kadar yanaştı görüldü. Öte yandan havadan kaydedilen görüntüler nefes kesen anları da sahne oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı