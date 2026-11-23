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(İSTANBUL) - Büyükçekmece'de düzenlenen Gençlik Kupası Masa Tenisi Turnuvası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesiyle büyük heyecana sahne oldu.

Çağla Büyükakçay Kapalı Tenis Kortu'nda kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı klasmanda, üç farklı yaş kategorisinde düzenlenen Gençlik Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na İstanbul'un çeşitli ilçelerinden toplam 70 sporcu katıldı.

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Dereceye giren sporcuların listesi şu şekilde oluştu;

Küçük Kız Kategorisi

1. Deniz Çiftçi

2. Toprak Kayır

3. Elmira Sabitova

4. Ela Vatansever

Yıldız Kız Kategorisi

1. Cansu Gültaş

2. Zehra Dilara Abdulla

3. Gülasya Şatır

Genç Kız Kategorisi

1. Ecrin Nur İbar

2. Tuğçe Durmuş

3. Beyen Mira

4. Rüya Gören

Küçük Erkek Kategorisi

1. Yusuf Eymen Karaçavuşoğlu

2. Selim Çınar Şay

3. Erdoğan Alkassar

4. Salih Efe Topçuoğlu

Yıldız Erkek Kategorisi

1. Erel Özyıldız

2. Shamil Sabutov

3. Melih Karataş

4. Atahan Oral

Genç Erkek Kategorisi

1. Çağın Gökgöz

2. Özer Özkes

3. Ali Eren Çebi

4. Kayra Çınar Güven

Kaynak: ANKA