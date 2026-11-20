Büyükçekmece'de evi aşk şiirleriyle donatan kiracı 12 saat durmadan yazdığını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombisine aşk şiirleri yazan kiracı konuştu. 12 saat durmadan yazdığı zamanlar olduğunu söyledi.
BÜYÜKÇEKMECE'de 2 yıl yaşadığı evin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri yazan kiracı Abdulmuttalip Güngör konuştu. Güngör, "12 saat durmadan yazdığım oluyordu" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı