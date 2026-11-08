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Büyükçekmece'de nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 su samuru görüntülendi

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Büyükçekmece'de nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 su samuru görüntülendi Haber Videosunu İzle
Büyükçekmece'de nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 su samuru görüntülendi
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Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kıyıda su samurunu gören 2 kişinin kaydettiği görüntülerde, hayvanların bir süre yüzdüğü ardından sahildeki botların üzerine çıktığı görüldü.

BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan'da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 3 su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde görüldü. Kıyıda su samurunu gören 2 kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, su samurlarının bir süre yüzdüğü, ardından sahilde bulunan botların üzerine çıktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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