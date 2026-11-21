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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi M.O. ile 2 şüpheli yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi M.O.'nun Büyükçekmece'de bulunduğu tespit edildi.

Zanlı, özel harekat destekli operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, M.O. ile birlikte şüpheliler R.I. ve T.K. de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, çelik yelek ve 45 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA