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Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, En İyi CIOFF Türkiye Festivali ödülünü aldı

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Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, En İyi CIOFF Türkiye Festivali ödülünü aldı
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CIOFF Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödül Töreni, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende 27 yıldır farklı kültürleri buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 'En İyi CIOFF Türkiye Festivali' ödülüne layık görüldü.

Kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan kişi ve kuruluşlar, CIOFF Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödül Töreni'nde ödüllendirildi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 27 yıldır dünyanın farklı kültürlerini aynı sahnede buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali "En İyi CIOFF Türkiye Festivali" ödülüne layık görüldü.

Kültürel mirasın evrensel buluşması

Dünyanın dört bir yanında kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Derneği (CIOFF) Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödül Töreni, Büyükçekmece'de gerçekleşti. Geleneksel sanatlara gönül veren kişi ve kuruluşları bir araya getiren gecede halk oyunlarına, kültüre ve sanata katkı sunan isimlere ödülleri takdim edildi. Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları gösterileriyle renklenen törende, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve geleneksel sanatlarının çeşitliliği izleyicilerle buluştu.

27 yıllık kültür buluşmasına "En İyi CIOFF Türkiye Festivali" ödülü

Dünyanın dört bir yanından farklı kültürleri ve gelenekleri 27 yıldır aynı sahnede buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, CIOFF Türkiye 5. Hizmet ve Başarı Ödül Töreni'nde "En İyi CIOFF Türkiye Festivali" ödülüne layık görüldü. Ödülü FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu teslim aldı. Farklı ülkelerden halk dansları topluluklarını ve geleneksel sanatları bir araya getiren festival, kültürler arası dostluğun güçlenmesine, kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına sunduğu katkıyla uluslararası alandaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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