Büyükçekmece'de sahte savcı, 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırıp tutuklandı

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Büyükçekmece'de kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, 5 kişiyi 3 milyon 570 bin lira dolandırdı. Şahıs, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanırken benzer suçlardan 10 yıl 2 ay hapis cezasından arandığı öğrenildi.

Olay, Büyükçekmece ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece'de farklı zamanlarda kendisini savcı olarak tanıtan C.A. (59) 5 ayrı kişiye "adli işlemlerinizi çözerim, iş bulurum" gibi bahanelerle kandırarak toplam 3 milyon 570 bin lira para aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Polise çok sayıda şikayet geldi

C.A. hakkında polise ve savcılığa çok sayıda şikayette bulunuldu. Son olarak Pınartepe Mahallesi'nde bir işletmede görülen C.A.'ya polis tarafından baskın yapıldı.

Üzerinde sahte savcı kimliği çıktı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce 'güveni kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı olan C.A.'yı ve birlikte hareket ettiği K.M.'yi gözaltına aldı. K.M.'nin de daha önce tehdit hakaret ve taksirle yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenilirken ikamette yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği bulundu.

K.M. ve C.A. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı