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İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü, Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle caddeler suyla doldu.

Silivri'nin Akören Mahallesi ile Çatalca'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu.

Aniden bastıran dolu nedeniyle, yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara çekerken, bazıları ise üzerlerini örtülerle kapatarak doluya karşı önlem aldı.

Büyükçekmece'de ise sağanak etkisini gösterdi.

Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi ile İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Dolu ve sağanağa trafikte yakalanan sürücüler dikkatli ilerledi.

Kaynak: AA