Büyükçekmece'de 4 katlı binanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Büyükçekmece Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan ve elektrik malzemelerinin yer aldığı depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve depoda hasar oluştu.
Büyükçekmece'de 4 katlı binanın girişinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'taki binanın girişinde elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA