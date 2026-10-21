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Büyükçekmece'de rezidansa düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Büyükçekmece'de bir rezidansın 17. katındaki daireye gelen şüphelilerin silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken adreste 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Büyükçekmece'de bir rezidanstaki dairede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir rezidansın 17. katındaki daireye gelen şüpheliler, silahla Mehmet Işık T. (20) ve Yasin B'ye (26) ateş etti.

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerininin kontrolünde, Yasin B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Mehmet Işık T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu adresteki aramada 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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