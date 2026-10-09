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Büyükçekmece Ekinoba'da market deposundaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Büyükçekmece Ekinoba'da market deposundaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
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Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'taki binanın alt katındaki market deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

Büyükçekmece'de binanın alt katındaki marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Ekinoba Mahallesi Kaynarca Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan marketin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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