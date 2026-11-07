Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 4 maçla başladı, Yalova Haremspor 99-96 kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 4 maçla başladı, Yalova Haremspor 99-96 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta programı 4 karşılaşmayla açıldı. Maçlarda Büyükçekmece, Kipaş K.B.B., Gaziantep Basketbol ve Yalova Haremspor galip gelirken Keçiören Belediyesi Bağlum Yalova Haremspor'a 96-99 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası, oynanan 4 maçla başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
TED Ankara Kolejliler- Büyükçekmece Basketbol: 67-74
Kipaş K.B.B.-OGM Ormanspor: 81-75
Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-74
Keçiören Belediyesi Bağlum- Yalova Haremspor: 96-99
Kaynak: AA