İSKİ baraj doluluk oranları (%)! 28 Eylül İstanbul'da Ömerli, Alibey, Terkos baraj doluluk oranı kaç?

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İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından barajlardaki son durum merak konusu oldu. İSKİ, kentteki su kaynaklarına ilişkin günlük doluluk verilerini yayımladı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan 28 Eylül 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde 36,82 olarak kaydedildi. Kentteki barajların güncel seviyeleri arasında farklılık bulunurken, Ömerli Barajı’nın doluluk oranı yüzde 49,91, Darlık Barajı’nın yüzde 54,50 ve Elmalı Barajı’nın yüzde 74,23 olarak açıklandı. Terkos Barajı yüzde 32,80, Alibey Barajı yüzde 35,08, Büyükçekmece Barajı ise yüzde 26,87 seviyesinde yer aldı.

İSKİ verilerinde Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 20,86 olarak belirtilirken, Istrancalar Barajı yüzde 22,84 seviyesinde kaydedildi. Kazandere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 11,74, Pabuçdere Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 2,81 oldu.

ÖMERLİ, TERKOS, ALİBEY BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ’nin 28 Eylül 2026 tarihli verilerine göre Ömerli Barajı’nın doluluk oranı yüzde 49,91 olarak açıklandı. Terkos Barajı yüzde 32,80, Alibey Barajı ise yüzde 35,08 seviyesinde bulunuyor.

Diğer barajların doluluk oranı ise şöyledir:

Darlık Barajı: yüzde 54,50

Elmalı Barajı: yüzde 74,23

Büyükçekmece Barajı: yüzde 26,87

Sazlıdere Barajı: yüzde 20,86

Istrancalar Barajı: yüzde 22,84

Kazandere Barajı: yüzde 11,74

Pabuçdere Barajı: yüzde 2,81