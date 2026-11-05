Büyükçekmece'de okul servisi şoförü, iddiaya göre bıçakla yaralandı, saldırgan kaçtı

BÜYÜKÇEKMECE'de yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyen okul servisi şoförü ile arkasından gelen motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. İddiaya göre, duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü, servis şoförüne bıçakla saldırıp kaçtı. Yaşananlar, servis aracının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir araç yolu kapattığı için şoför Ömür Küçük kullandığı okul servisiyle yolda kaldı. Küçük öndeki aracın sahibini arayarak aracını kaldırmasını istedi. Yolun açılmasını beklediği sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duruma sinirlenerek Küçük'e söylendi ve ikili arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü servis aracına üç kez vurdu.

YOLUN KAPALI OLDUĞUNU SÖYLEMESİNE RAĞMEN SALDIRDI

İddiaya göre servis şoförü Küçük, motosiklet sürücüsüne yolun kapalı olduğunu ve araç sahibini aradığını kısa süre içinde yolu açacağını söyledi. Ancak buna rağmen motosiklet sürücüsü, hakaret ve tehditler savurmaya devam etti. Küçük, tartışmanın büyümemesi için araçtan inmedi. Motosiklet sürücüsü ise Küçük'ün yanına gelerek kapıyı açtı ve önce sol kolundan, ardından sol bacağından iki kez bıçakladı. Saldırgan, yaraladığı şoföre "Tekrar geleceğim" diyerek olay yerinden kaçtı.

SALDIRI KAMERADA

Yaşanan bıçaklı saldırı anı ise servis aracının içinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün araca yaklaşması, yaşanan tartışma ve şoförün bıçaklandığı anlar yer aldı. Olay sırasında servis aracında öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'3 DEFA YUMRUKLA VURULDU'

Olayı anlatan servis şoförü Ömür Küçük, "Eve döndüğüm sırada sokağa girdim. Sokak kapalıydı. Sokağı kapatan aracı tanıdığım için aradım. Yolu açmasını söyledim. O sırada arka taraftan aracıma sert bir şekilde üç defa yumrukla vuruldu. 'Baba yolu açsana. Yolu kapatıyorsun, diye bir ses duydum. Geri geri geldim. Geri geri geldikten sonra motosikletliyi gördüm. Kardeşim yol kapalı, görmüyor musun? dedim. Kendisi de burada dedi ki yağmur yağıyor. Sen görmüyor musun? Görüyorum da yol kapalıyken ne yapabilirim? Daha sonrasında dedi ki 'gevşek gevşek konuşma, kendini bana vurdurtacaksın' dedi. Bende 'Kardeşim hayırdır burası dağ başı mı, sen kime vuruyorsun' dedim" diye konuştu.

Önce kolundan sonra bacağından bıçaklandığını söyleyen Küçük, "Erkeksen in aşağı o zaman görelim, hepiniz böylesiniz' gibi sinkaflı cümleler kurarak beni tahrik edip aşağı indirmeye çalıştı. Tabii ben inmedim. O sürede camın önüne kadar geldi. Ben de kapıyı açarak o tarafa doğru döndüm, saldırı vesaire olursa kendimi korumak amaçlı. O sırada kapının dibine kadar girdi. Ben de elimle ittim, 'uzak dur' dedim. Bu sırada sol koluma bıçağı sapladı. Ben o an bıçaklandığımı anlamadım. Ben yumruk salladı zannettim. Daha sonrasında biraz kendimi geri çektim. O sırada sol bacağıma iki defa bıçak darbesi aldım. Bu sırada bıçaklandığımı anladım, Anlayınca kendimi yan koltuğa doğru attım. Bu sırada biraz uzaklaşır gibi oldu kaçacak zannettim. Ben de direksiyon başına geçtim. Eğer kaçsaydı yakalamaya çalışacaktım. Kanamanın çok fazla olduğunu gördüm ondan sonra tehdit ederek uzaklaştı zaten" dedi.

'ARAÇTA ÖĞRENCİ OLABİLİRDİ'

Küçük, "Komşular tampon ve turnike yapılması için yukardan bez attılar, turnike yapıldı. Oradaki arkadaşlar bile hemen hastaneye yetiştirdi. Motosikletli uzaklaşırken 'Tekrar geleceğim, bekleyin' tarzında tehditkar söylemlerde de bulundu. Şahıs firar, hala yakalanmadı. Sokağa da şu an bilmediğimiz tanımadığımız araçlar geliyor. Orada yarım saat bir saat bekliyor ve gidiyor. Bunun üzerine biraz daha durulması gerektiğini düşünüyorum. Araçta öğrenci de olabilirdi. Bizim vatandaşlarımızın çocukları da olabilirdi. Gündüz servis başında iken bu olayın olmayacağı anlamına gelmez. Konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı