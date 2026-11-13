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İstanbul ve Kocaeli'de MTSK sınavına joker soktuğu belirlenen 23 şüpheli sevk edildi

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İstanbul ve Kocaeli'de MTSK sınavına joker soktuğu belirlenen 23 şüpheli sevk edildi Haber Videosunu İzle
İstanbul ve Kocaeli'de MTSK sınavına joker soktuğu belirlenen 23 şüpheli sevk edildi
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İstanbul ve Kocaeli'nde sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu belirlenen ve kopya düzeneği kurulduğu iddia edilen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Kocaeli'de sürücü kursları üzerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurdukları belirlenen kişilere operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla MTSK sınavlarına kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi. Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi. Yapılan çalışmaların ardından 10 Ekim günü İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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