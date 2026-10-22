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6 yıl hapis cezası bulunan Ömer Güney, Büyükçekmece'de yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan Ömer Güney'i Büyükçekmece'de yakaladı. 2007-2017 arasında 2 çocuğa yönelik cinsel istismar ve kimlik bilgilerini kullanma suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan Güney, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, "çocuğun cinsel istismarı", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ömer Güney yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kentte 2007-2017 yılları arasında 2 çocuğa yönelik "cinsel istismar", "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "tutuklu veya hükümlünün firarı" suçlarından 6 yıl hapis cezası bulunan Güney'in Büyükçekmece'de olduğunu belirledi.

Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 20 Ağustos 2014'ten bu yana aranan hükümlü, 21 Ekim'de bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güney, adliyeye sevk edildi. Hükümlü, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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