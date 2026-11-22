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BÜYÜKÇEKMECE'de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün neden olduğu trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DGP 306 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinde bulunarak o sırada caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savrularak kaldırma çıktı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya yol açan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin ağır yaralandığı kazada polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin caddeye çıkan araca çarptığı anlar yer alıyor. Kaza sonrası çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntülere yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı