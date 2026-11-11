Cengiz Tekin kimdir? Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'e beste yapan isim neden öldü?

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Ferdi Tayfur'un, Müslüm Gürses'in ve İbrahim Tatlıses'in okuduğu bazı şarkıların altında aynı imza vardı: Cengiz Tekin. Arabesk müziğin bestecilerinden Tekin, 10 Kasım 2026 Salı gecesi İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölüm haberini kızı Sevcan Tekin sosyal medyadan duyurdu.

CENGİZ TEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Cengiz Tekin, geçirdiği kalp krizi sonucu 10 Kasım 2026 saat 22.43'te hayatını kaybetti. Sanatçı yaklaşık üç buçuk aydır Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Sevcan Tekin, babasını kaybettiklerini duyurduğu paylaşımında onun için "koca çınarım" dedi.

CENGİZ TEKİN KİMDİR?

Cengiz Tekin, hem beste yapan hem de şarkı söyleyen bir arabesk müzisyeniydi. Uzun yıllar İbrahim Tatlıses ile çalıştı ve onun yakın arkadaşıydı. Tatlıses'in kliplerini ve İbo Show programını da yönetti.

CENGİZ TEKİN KAÇ YAŞINDAYDI?

Cengiz Tekin 71 yaşındaydı. 1955 doğumluydu.

CENGİZ TEKİN NERELİ?

Cengiz Tekin İzmirliydi, 1955'te İzmir'de dünyaya geldi.

CENGİZ TEKİN HANGİ ŞARKILARI BESTELEDİ?

Cengiz Tekin'in en bilinen besteleri arasında "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Senin Yerine", "Dert Kitabı" ve "Diyemedim" var. Bu şarkıları Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi isimler seslendirdi.

"Sevdik de Ne Oldu", "Benim Hayatım", "Dünyamı Yıkmasaydın" ve "Kolay Kolay Sevmem Artık" da onun besteleri arasında.

CENGİZ TEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Cengiz Tekin yedi filmde başrol oynadı. Bu filmlerden "Yaktın Beni Dünya" onu Anadolu'da tanınır hale getirdi.

CENGİZ TEKİN NEREYE DEFNEDİLECEK?

Cengiz Tekin için bugün (11 Kasım 2026) ikindi namazının ardından Büyükçekmece Küba Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı, namazın ardından Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı'na defnedilecek.