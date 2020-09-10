BAHÇE HABERLERİ

Bahçe 10.9.2020

İzmit Seka Park'ta 'Uçurtma Tepesi' olarak adlandırılan çelik konstrüksiyon yapılan, branda kaplı yapının üzerine çıkan kimliğ belirsiz kişi ya da kişiler, sprey boyayla isimlerini yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken 'Bizim gençler buraya nasıl çıkmış?' sorusunu sormamak elde değil" diye esprili ve eleştirel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından kullanıcılar da 'Nasıl çıktılar' sorusuna kafa yormaya başladı. Bir yandan da birçok kişi, park, bahçe ve doğal yaşam alanlarına bu şekilde zarar verilmesine tepki gösterdi.