BAHÇE HABERLERİ

Bahçe 10.9.2020
Bulanık'ta koronavirüs tedbirleri denetimi
İlidi, başta şehir içi ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağını belirtti.
Bahçe 10.9.2020
Belediye 'Nasıl çıktılar ki?' dedi, vatandaşlar 'Bıktık böyle insanlardan' dedi
İzmit Seka Park'ta 'Uçurtma Tepesi' olarak adlandırılan çelik konstrüksiyon yapılan, branda kaplı yapının üzerine çıkan kimliğ belirsiz kişi ya da kişiler, sprey boyayla isimlerini yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken 'Bizim gençler buraya nasıl çıkmış?' sorusunu sormamak elde değil" diye esprili ve eleştirel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından kullanıcılar da 'Nasıl çıktılar' sorusuna kafa yormaya başladı. Bir yandan da birçok kişi, park, bahçe ve doğal yaşam alanlarına bu şekilde zarar verilmesine tepki gösterdi.
Bahçe 10.9.2020
Havza'da okullar eğitime hazırlanıyor
Hazırlıklar kapsamında Havza Belediyesi işbirliği ile okul bahçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Bahçe 10.9.2020
Tekirdağ'dan kısa kısa
Ergene'de temizlik çalışmaları Ergene'de, park, bahçe ve benzeri alanlar temizlenerek ilaçlandı.
Bahçe 10.9.2020
Çayırova Belediyesi bitkisel atıkları gübreye dönüştürüyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde belediyenin ihtiyacı olan gübreyi üretmeye başladıklarını aktaran Çiftçi, "Kasım- mart ayını kapsayan budama döneminde park ve bahçelerimizden çıkan dal ve bitki atıklarını kompost gübreye dönüştürüyoruz.
Bahçe 10.9.2020
Son dakika haberleri | Kocaeli'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
Yavuz, İçişleri Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yapılacak denetimlerde, kaymakamların, kurumların il ve ilçe müdürlerinin sahada olmasını isteyerek, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin bir şekilde denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlar gibi yerlerin denetimlerinin sıklıkla yapılmasını, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrolü talimatını verdi.
Bahçe 9.9.2020
Son dakika haberi | Koltuk sökme uyanıklığına valilik 'dur' dedi
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclis Başkanlığı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında toplandı. Toplantıda Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan kararlar arasında öne çıkanlar ise şunlar oldu: İlimiz genelinde meskenler hariç olmak üzere kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi tüm alanlarda vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
Bahçe 9.9.2020
Sakarya ve Kocaeli'de maske takma zorunluluğuna uymayanlar hala var
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanları, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanları, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi mekanlarda denetimlerini sürdürüyor.
Bahçe 9.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 14
Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarında çiftçiler de bahçe ve seralarına alevlerin ilerlemesini engellemek için ilaçlama motorlarıyla ekiplere yardım etti.
Bahçe 9.9.2020
Siirt'te istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi
Siirt'te meskenler hariç kamuya açık tüm alanlarda istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Kararda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında meskenler hariç, kamuya açık cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı toplu ulaşım araçları, iş yerleri ve fabrikalar gibi yerlerde vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
Bahçe 9.9.2020
Ankara'da bazı toplu taşıma araçlarında ayakta yolcuya izin verilmeyecek
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmesi görüşüldü. Toplantının ardından alınan kararlar şöyle açıklandı: "Ankara genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.
Bahçe 9.9.2020
Son Dakika! İstanbul'un ardından Ankara'da da ulaşımda yeni kurallar: Metroda kapasitenin yarısı, otobüslerde...
Bahçe 9.9.2020
Son dakika... İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisinden Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar
Açıklamada, gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle 7 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 8 Eylül 2020 tarihli ve E.14533 sayılı genelgesi çerçevesinde alınan kararlar şöyle sıralandı: "İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.
Bahçe 9.9.2020
İzmirli çiftçi, Türkiye'de ilk kez "Sık Dikim" ve "Telli Terbiye" ile incir yetiştirdi
Bahçe 9.9.2020
Son Dakika | Dal ve bitki atıklarından kompost gübre üreterek ekonomiye kazandırıyorlar
Bahçe 9.9.2020
İstanbul'da bazı toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecek
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'de alınan kararlar şu şekilde açıklandı: Meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.
Bahçe 9.9.2020
İstanbul ulaşımında yeni kurallar netleşti: Metroda kapasitenin yarısı, otobüslerde 3'te 1'i kadar ayakta yolcu...
Bahçe 9.9.2020
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI: OTOBÜSLERDE AYAKTA YOLCU KAPASİTESİNİN 1/3'ÜNE KADAR YOLCU ALINACAK
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 16.00'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda şu kararlar alındı; "İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.
Bahçe 9.9.2020
İstanbul Valiliği açıkladı: Otobüslerde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'üne kadar yolcu alınacak
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 16.00'da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda şu kararlar alındı; "İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.
Bahçe 9.9.2020
Adıyaman'da otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.