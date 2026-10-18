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Tunceli'de yaban domuzu saldırganlaştı, vatandaş bahçe kapısını kapatmaya çalıştı

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Tunceli'de yaban domuzu saldırganlaştı, vatandaş bahçe kapısını kapatmaya çalıştı
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Tunceli'de evinin önünde bulunan Gürkan Yılmaz, yaban domuzunun saldırgan tavırları nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi; yaban domuzu, vatandaşın bahçe kapısını kapatmaya çalıştığı sırada da durmayıp kapıya şiddetle vurdu.

Tunceli'de evinin önünde bulunan Gürkan Yılmaz, yaban domuzunun saldırgan tavırları nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda, evinin önünde bulunan vatandaşa karşı saldırgan davranışlar sergileyen yaban domuzu, vatandaşın bahçe kapısını kapatmaya çalıştığı sırada da durmadı. Görüntülerde vatandaş kapıyı kapatırken yaban domuzunun bahçe kapısına şiddetle vurduğu anlar yer aldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaban domuzunun saldırgan tavırları dikkat çekerken, yaşanan olay çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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