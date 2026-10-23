Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Çermik'te freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı, can kaybı yok Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Çermik'te freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı, can kaybı yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Tepe Mahallesi Çüngüş yolu kavşağında park halindeyken freni boşalan kamyon, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; kamyon ve evde maddi hasar oluştu, araç vinçle çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon evin bahçe duvarına çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Tepe Mahallesi Çüngüş yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında park halindeki kamyonun freni boşaldı. Bir anda hareket eden araç mahallede bir evin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken kamyon ve evde maddi hasar oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya tepki! Oyundan çıkarken ıslıklandı
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!