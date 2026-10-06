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Düzce'de 102 fındık üreticisine bakım ekipmanı desteği verildi

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Düzce'de 102 fındık üreticisine bakım ekipmanı desteği verildi
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Düzce Merkez ve Akçakoca'da yürütülen proje kapsamında 102 fındık üreticisine motorlu testere, budama makası ve el testeresi dağıtıldı. Yüzde 50 Bakanlık katkılı, toplam 2 milyon TL bütçeli projeyle bahçe bakım kalitesinin ve verimin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez ve Akçakoca'da yüzde 50'si bakanlık destekli 102 fındık üreticisine motorlu testere, budama makası ve el testeresi dağıtıldı.

Düzce tarımının en önemli üretim alanlarından biri olan fındık yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir destek projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Düzce Merkez ve Akçakoca ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtım törenleriyle toplam 102 fındık üreticisine motorlu testere, budama makası ve el testeresi dağıtıldı. Fındık bahçelerinde bakım kalitesinin yükseltilmesi, gençleştirme budamalarının yaygınlaştırılması, yaşlı ve verimsiz dalların uzaklaştırılması ile dip sürgünü temizliği gibi kültürel işlemlerin daha etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla hazırlanan proje, yüzde 50 Bakanlık katkısı ve yüzde 50 üretici katkısıyla toplam 2 milyon TL bütçeyle uygulandı.

Projenin, üreticilerin iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra bahçelerin düzenli bakımına, verimliliğin artırılmasına ve ürün kalitesinin yükseltilmesine önemli katkı sunması hedefleniyor.

Akçakoca'da gerçekleştirilen ekipman dağıtım programına katılan Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin üreticiler açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, dağıtılan ekipmanların fındık bahçelerinde yürütülen bakım çalışmalarını kolaylaştıracağını ifade etti. Kaymakam Uzan, projenin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise fındığın Düzce ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: "Düzce, Türkiye fındık üretiminde önemli bir yere sahip olup ülkemizin önde gelen üretici illeri arasında bulunmaktadır. Bu güçlü üretim potansiyelini koruyabilmek ve geliştirebilmek için bahçelerimizin doğru ve zamanında bakımının yapılması büyük önem taşımaktadır. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile üreticilerimizin gençleştirme budaması, yaşlı dalların uzaklaştırılması ve dip sürgünü temizliği gibi temel bakım işlemlerinde ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Bakanlığımızın yüzde 50 katkısıyla uygulanan toplam 2 milyon TL bütçeli projenin, bahçe bakım kalitesine, verime ve üreticilerimizin gelirine olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından çiftçilere ekipmanları dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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