Elazığ Emniyeti, 329 okul bahçe görevlisine dedektör kullanma eğitimi verdi

Elazığ Emniyeti, 329 okul bahçe görevlisine dedektör kullanma eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 329 okul bahçe görevlisine okul güvenliği, alınması gereken tedbirler ve el dedektörü kullanma eğitimi verildi. Eğitim, Çocuk Şube ekipleri tarafından Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlendi.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 329 okul bahçe görevlisine dedektör kullanma eğitimi verildi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde bilgilendirici ve eğitici eğitimler sürüyor. Bu çerçevede Çocuk Şube ekipleri tarafından Cemil Meriç Fen Lisesi Konferans Salonunda, 329 okul bahçe görevlisine okul güvenliği, alınması gereken tedbirler ve el dedektörü kullanma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı