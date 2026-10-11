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Bilecik Vezirhan'da bahçe temizliğinde çıkan yangın 2 hektarda kontrol altına alındı

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Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Cumalı köyü mevkiinde bahçe temizliği sırasında çıkan örtü yangını, yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili oldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde bahçe temizliği sırasında çıkan ve yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirhan beldesine bağlı Cumalı köyü mevkiinde tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan bahçe temizliği sırasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine durum ekiplere bildirildi. Olay yerine sevk edilen 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 20 personelin yürüttüğü müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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