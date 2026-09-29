Kırklareli'nde okul güvenliği toplantısı ve nikotin bağımlılığı eğitimi yapıldı

Kırklareli'nde okul güvenliği toplantısı ve nikotin bağımlılığı eğitimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde okul bahçe sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 43 okul bahçe sorumlusu katılırken okul içi ve çevresi güvenlik önlemleri değerlendirildi; sağlık personeline de nikotin bağımlılığı eğitimi verildi.
Kırklareli'nde Okul Bahçe Sorumluları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Özen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul içi ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi.
Toplantıda, okul bahçe sorumlularının görev ve sorumlulukları ile güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda görüşüldü.
Özen, konuşmasında, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini desteklemek amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile okullarda görevli 43 okul bahçe sorumlusu katıldı.
Sağlık personeline nikotin bağımlılığı eğitimi verildi
Kırklareli'nde sağlık personeline yönelik nikotin bağımlılığı ile mücadele eğitimi düzenlendi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gizem Şenkardeşler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, nikotin bağımlılığının oluşum süreci, sigara bırakma hususunda karşılaşılan güçlükler ve güncel tedavi yöntemlerini anlattı.
Şenkardeşler, ayrıca eğitimde tütün bağımlılığıyla mücadelede sağlık çalışanlarının rolü, hastalara yaklaşım biçimleri ve sunulacak destek süreçleri hakkında bilgi verdi.