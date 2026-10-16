Bitlis'te okul çevresinde, servislerde ve metruk yapılarda denetim sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitlis'te öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde yapılan denetimler devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile okul bahçe görevlileri tarafından okul ve çevrelerinde, servislerde ve metruk yapılarda denetimler gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA