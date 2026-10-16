Bitlis'te okul çevresinde, servislerde ve metruk yapılarda denetim sürüyor

Bitlis'te okul çevresinde, servislerde ve metruk yapılarda denetim sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Valiliği, öğrencilerin güvenli eğitim sürdürebilmesi için okul çevrelerindeki denetimlerin devam ettiğini açıkladı. Emniyet ve jandarma ekipleri ile okul bahçe görevlileri, servislerde ve metruk yapılarda denetim yapıyor, uygulamalar sürecek.
Bitlis'te öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde yapılan denetimler devam ediyor.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile okul bahçe görevlileri tarafından okul ve çevrelerinde, servislerde ve metruk yapılarda denetimler gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin süreceği bildirildi.
Kaynak: AA