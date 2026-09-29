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Adıyaman'da öğrenci yurdu bahçesinde elektrik akımına kapılan teknisyen yaralandı

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Adıyaman'da öğrenci yurdu bahçesinde elektrik akımına kapılan teknisyen yaralandı
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Adıyaman'da bir öğrenci yurdu bahçesinde görevli teknisyen, bahçe aydınlatmasındaki arızayı giderirken elektrik akımına kapılarak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan teknisyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir teknisyen, bahçe aydınlatmasını onardığı sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdunun bahçesinde teknisyen olarak görev yaptığı öğrenilen Murat Yalçın, bahçe aydınlatmasında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptı. Bu sırada Yalçın elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan Yalçın'ın yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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