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Aydın Nazilli'de bahçe kavgasında eski muhtar İsmail Kılıç hayatını kaybetti

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Aydın Nazilli'de bahçe kavgasında eski muhtar İsmail Kılıç hayatını kaybetti
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Aydın Nazilli'de bahçe meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan Çatak Mahallesi eski muhtarı İsmail Kılıç (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan kuzeni N.A. ormanlık alanda yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bahçe meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan Çatak Mahallesi eski muhtarı İsmail Kılıç (57) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç ile kuzeni N.A. arasında bahçe meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A. tüfekle Kılıç'a ateş etti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kılıç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan N.A. ise ormanlıkalanda yakalandı. N.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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