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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçe bakımı eğitimini 2-6 Kasım'da düzenliyor

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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçe bakımı eğitimini 2-6 Kasım'da düzenliyor
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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticiler için budama, gübreleme ve bitki koruma konulu bahçe bakımı eğitimi düzenliyor. Başvurular 19-23 Ekim 2026'da Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak, eğitim 2-6 Kasım 2026'da verilecek.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitimde budama, gübreleme, bitki koruma ve organik tarım gibi konular ele alınacak. Başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak, eğitim ise 2- 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bahçelerini kışa hazırlamalarını ve yeni sezonda daha verimli üretim yapmalarını desteklemek amacıyla 'Sonbaharda Bahçe Bakımı: Budama, Gübreleme ve Bitki Koruma Uygulamaları' eğitimini düzenliyor. Eğitim kapsamında doğru budama teknikleri, bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele, gübreleme ve su yönetimi, sonbahar bahçe bakımı, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile toprak yönetimi konularında bilgi verilecek. Ayrıca iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemler de ele alınacak. 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından eğitim, 2- 6 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimler için başvuruların şahsen Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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