Sarıyer Ayazağa'da sağanak yolları göle çevirdi, onlarca araç suda mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçların su altında kaldığı ve istinat duvarının şelaleye döndüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, istinat duvarları ise şelaleyi andırdı. Ayazağa'da göle dönen yolda araçların suya gömüldüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde onlarca aracın suda ilerleyemeyerek mahsur kaldığı görülüyor. Sokakların su altında kalması nedeniyle istinat ve bahçe duvarları adeta şelaleye döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı