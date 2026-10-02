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Malatya Darende'de kanala düşen bal porsuğu bahçe sahibince kurtarıldı

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Malatya Darende'de kanala düşen bal porsuğu bahçe sahibince kurtarıldı
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Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bal porsuğu, bahçe sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kanalda mahsur kalan hayvan, sulama borularındaki menfezlere girmeden yapılan müdahaleyle kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bal porsuğu, bahçe sahibince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karaoğuz Mahallesi'nden geçen Gökpınar Sulama Kanalı'na Türkiye'de nadir görülen bal porsuğu düştü. Kanal içerisinde mahsur kalan hayvanı fark eden bahçe sahiplerinden Mehmet Pekcanlı sulama borularındaki menfezlere girmeden müdahale ederek bal porsuğunu bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan bal porsuğu daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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