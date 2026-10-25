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Karabük Ovacık'ta bahçesindeki ayıyı gören Erol A, o anları cep telefonuyla kaydetti

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde bahçeye giren ayı, bahçe sahibi Erol A tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arazide bir süre gezen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bahçeye giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Ovacık kara yolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.

Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.

Kaynak: AA
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