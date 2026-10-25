Karabük Ovacık'ta bahçesindeki ayıyı gören Erol A, o anları cep telefonuyla kaydetti

Karabük Ovacık'ta bahçesindeki ayıyı gören Erol A, o anları cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bahçeye giren ayı, bahçe sahibi Erol A tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Arazide bir süre gezen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bahçeye giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük-Ovacık kara yolu üzerindeki bahçesine giden Erol A, arazisinde ayıyı fark etti.
Bahçe sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Arazide bir süre gezinen ayı, kendisine seslenen Erol A'yı görünce koşarak uzaklaştı.
Kaynak: AA