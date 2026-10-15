Haberler

Tekirdağ Hayrabolu'da polis, okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Hayrabolu'da polis, okul çevresi ve servis denetimlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerinin okul önleri ve çevrelerindeki denetimleri sürüyor. Park, bahçe, okul servisi ve iş yerlerinin kontrol edildiği uygulamalarla öğrencilerin güvenli ortamda eğitim sürdürmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerle öğrencilerin huzurunu ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen denetimler kapsamında parklar, bahçeler, okul servisleri ve çeşitli iş yerleri kontrol ediliyor. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarla okul çevrelerinde güvenliğin korunması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların ve öğrencilerin huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ile çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Salah, Liverpool'da kriz çıkarttı

Liverpool'da kriz çıkarttı!
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe