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Dubai Mucize Bahçesi, perşembe günü 15. kez ziyaretçi kabulüne başladı

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Dubai'deki Dubai Mucize Bahçesi, perşembe günü 15. kez kapılarını halka açtı. Rengarenk çiçeklerden yapılmış figürler ve büyük ölçekli enstalasyonlarla dikkat çeken bahçe, Dubai'nin popüler turistik mekanlarından biri olarak biliniyor.

DUBAİ, 8 Ekim 2026 (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Dubai Mucize Bahçesi, 8 Ekim 2026.

Dubai Mucize Bahçesi perşembe günü 15. kez kapılarını halka açtı. Rengarenk çiçeklerden yapılmış figürler ve büyük ölçekli enstalasyonlarla dikkat çeken bahçe, Dubai'nin popüler turistik mekanlarından biri olarak biliniyor. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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