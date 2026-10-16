Osmaniye Bahçe'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı