Giresun'da fındıkta verim için bakım teknisyeni eğitimleri başladı

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Giresun'da fındık üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, nitelikli bakım personeli yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Sürdürülebilir Tarım İçin Fındık Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında eğitimler başladı.

Giresun Valiliği koordinasyonunda, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle yürütülen projenin eğitimleri, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünde başladı.

Programın ilk gününde fındık çeşitleri ve tozlayıcı seçimi, fındık bahçelerinin yönetimi ve bakımı, su yönetimi ve modern sulama sistemleri konularında eğitim verildi. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümde, fındık bahçelerinde karşılaşılan sorunlar ve uygulamaya yönelik deneyimler de ele alındı.

Programın devamında toprak sağlığı ve gübreleme teknikleri, hasat, harman ve depolamada modern yöntemler, sürdürülebilir tarım uygulamaları, tarımda teknoloji kullanımı ve dijital çiftçi kayıt defteri konuları işlenecek. Ayrıca kooperatifçilik, iş geliştirme, sosyal güvence ve işçi haklarına ilişkin eğitimler de gerçekleştirilecek.

Teorik eğitimlerin ardından 20-22 Ekim tarihlerinde bahçe uygulamalarına geçilecek. Bu kapsamda kursiyerlere fındık bahçelerinin bakımı ve yönetimi, budama ve hasat yöntemleri, modern sulama sistemlerinin kurulumu ve kullanımı, toprak analizi, gübreleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında uygulamalı eğitim verilecek. Değerlendirme ve sınav sürecinin ardından program, sertifika töreniyle tamamlanacak.

Proje ile Giresun'un temel tarımsal geçim kaynaklarından fındık üretiminde ihtiyaç duyulan nitelikli bakım personelinin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Eğitimlerde edinilen bilgi ve becerilerin kursiyerler tarafından kendi bahçelerinde ve mesleki çalışmalarında uygulanmasıyla doğru bakım yöntemlerinin yaygınlaştırılması, fındıkta verim ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı