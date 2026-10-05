Afyonkarahisar'da okul çevresi denetimlerinde 326 şahıs ve 118 araç sorgulandı

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Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından okul, park, bahçe ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapıldı. İl merkezindeki uygulamalarda 19 park ve bahçe, 32 okul ve çevresi, 12 yurt ve çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe kontrol edildi.

Denetimlerde toplam 326 şahıs ve 118 araç sorgulanırken, herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı