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Afyonkarahisar'da okul çevresi denetimlerinde 326 şahıs ve 118 araç sorgulandı

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Afyonkarahisar'da okul çevresi denetimlerinde 326 şahıs ve 118 araç sorgulandı
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Afyonkarahisar'da polis, eğitim ortamının güvenliği için okul çevresi, park, bahçe ve işletmelerde denetim yaptı. Uygulamada 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt çevresi ile 8 internet kafe kontrol edildi; 326 şahıs ve 118 araç sorgulandı, suç unsuruna rastlanmadı.

Afyonkarahisar'da eğitim ve öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından okul, park, bahçe ve işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapıldı. İl merkezindeki uygulamalarda 19 park ve bahçe, 32 okul ve çevresi, 12 yurt ve çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe kontrol edildi.

Denetimlerde toplam 326 şahıs ve 118 araç sorgulanırken, herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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