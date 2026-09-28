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Adıyaman'da elektrikli bisiklet bahçe duvarına çarptı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, 3. Çevre Yolu'ndaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan elektrikli bisikletin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi'nde A.K. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 3. Çevre Yolu üzerindeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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