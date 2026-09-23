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Ankara Gölbaşı'nda okul çevresinde 4 günde 1013 kişi denetlendi

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Ankara Gölbaşı'nda okul ve çevrelerinde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi. Kaymakam Erol Rüstemoğlu koordinesindeki denetimlerde 26 okul servisi, 213 araç, 39 motosiklet, 43 okul ve 15 park-bahçe incelendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu koordinesinde, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul ve Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında ekiplerce denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 26 okul servisi, 213 araç ve 39 motosiklet kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ilçedeki 43 okul ile çevreleri ve 15 park ve bahçede incelemelerde bulundu.

İlçedeki 43 okulda güvenli eğitim koordinasyon görevlendirmesi yapılırken, okul çevrelerinde 11 ekip görev aldı, 1013 kişi kontrol edildi.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alan ekipler, okul çevrelerindeki denetimlerini gün boyunca sürdürdü.

Yetkililer, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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