Bodrum'da sağanak nedeniyle Koyunbaba-Gümüşlük yolu ulaşıma kapandı

Bodrum'da sağanak nedeniyle Koyunbaba-Gümüşlük yolu ulaşıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde etkili olan sağanakta tıkanan su giderleri nedeniyle Koyunbaba-Gümüşlük yolu trafiğe kapandı. Bölgede bir iş yerini su basarken park halindeki motosiklet yıkılan bahçe duvarının altında hasar gördü; ekipler gideri açıp yolu yeniden ulaşıma açtı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Koyunbaba Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Koyunbaba-Gümüşlük yolu, tıkanan su giderleri nedeniyle trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle bölgedeki bir iş yerini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu su giderindeki tıkanıklık giderilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yağmurun etkisiyle yıkılan bir bahçe duvarının altında kalan park halindeki motosiklette ise hasar oluştu.
Konacık Mahallesi'nde de dere yataklarında belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.
İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.