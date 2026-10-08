Hakkari'de okul güvenliği için 230 bahçe görevlisi ve 389 temizlik personeli eğitildi

Hakkari'de öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitim alması amacıyla 230 bahçe görevlisi ve 389 temizlik personeline güvenlik, hijyen, iş sağlığı ve ilk yardım eğitimi verildi.

Hakkari'de öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yürütülen "Güvenli Okul İklimi" çalışmaları kapsamında, Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde görevlendirilen 230 bahçe görevlisi ve 389 temizlik personeline kapsamlı eğitim verildi. Hakkari Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programla, okullardaki güvenlik ve hijyen standartlarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı; İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Özel Güvenlik Şubesi; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimi uzmanları tarafından iki ana başlık altında yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları katılımcılara; dedektör cihazlarının doğru kullanımı ve muhafazası, şüpheli şahıs profili ve davranış analizi, çocukla güvenli iletişim ve suç çeşitleri gibi kritik konularda teknik bilgiler aktardı.

İl MEM İSG İl Koordinatörü Filiz Güzel, MEB AKUB Lideri Gökhan Erdem ve İlk Yardım Eğitmeni Hazım Akdoğan tarafından; temel iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım eğitimi, uyuşturucu maddelerin zararları ve oryantasyon süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, okul güvenliğinin taviz verilemez bir öncelik olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bizim için her okulumuz, çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı güvenli bir eğitim yuvasıdır. Öğrencilerimizin okula güven içinde gelmesi, derslerine huzur içinde devam etmesi ve gün sonunda ailelerine sağlıklı şekilde ulaşması en temel sorumluluğumuzdur. Okul güvenliğini tek bir tedbirle sınırlı görmüyoruz. Okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve güvenlik birimlerimizle tam bir iş birliği içinde hareket ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı